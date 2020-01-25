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РКС Ваалвейк - Венло

25.01.2020, Суббота, 21:45 мск Валвейк, стадион Мандемакерс Голландия. Эредивизие, 20 тур РКС Ваалвейк - Венло
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
1 тур
3 августа, суббота 21:45 Венло 3:1 РКС Ваалвейк
Чемпионат Голландии (2009/2010)
34 тур
2 мая, воскресенье 16:30 РКС Ваалвейк 1:2 Венло
17 тур
12 декабря, суббота 20:45 Венло 3:0 РКС Ваалвейк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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