Введите ваш ник на сайте

Твенте - Гронинген

18.01.2020, Суббота, 21:45 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Голландия. Эредивизие, 19 тур Твенте - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
2 тур
10 августа, суббота 19:30 Гронинген 1:3 Твенте
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
26 тур
4 марта, воскресенье 18:45 Твенте 1:1 Гронинген
6 тур
24 сентября, воскресенье 15:30 Гронинген 1:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
34 тур
14 мая, воскресенье 15:30 Твенте 3:5 Гронинген
3 тур
21 августа, воскресенье 13:30 Гронинген 3:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
25 тур
27 февраля, суббота 20:30 Твенте 2:0 Гронинген
1 тур
12 августа, среда 19:30 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Твенте
14 тур
30 ноября, воскресенье 16:30 Твенте 1:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
20 тур
12 февраля, среда 22:45 Гронинген 1:1 Твенте
8 тур
29 сентября, воскресенье 18:30 Твенте 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
ответный матч		 19 мая, воскресенье 14:30 Твенте 3:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
первый матч		 16 мая, четверг 20:45 Гронинген 0:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
27 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Гронинген 0:3 Твенте
1 тур
12 августа, воскресенье 16:30 Твенте 4:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 17:30 Твенте 4:1 Гронинген
10 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 16:30 Гронинген 1:2 Твенте
8 тур
3 октября, воскресенье 16:30 Твенте 4:2 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
24 января, воскресенье 16:30 Гронинген 0:0 Твенте
11 тур
25 октября, воскресенье 16:30 Твенте 4:0 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
...
  • Читайте нас: 