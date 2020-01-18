Твенте - Гронинген

|2 тур
|10 августа, суббота
|19:30
|Гронинген
|1:3
|Твенте
|26 тур
|4 марта, воскресенье
|18:45
|Твенте
|1:1
|Гронинген
|6 тур
|24 сентября, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|1:0
|Твенте
|34 тур
|14 мая, воскресенье
|15:30
|Твенте
|3:5
|Гронинген
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|13:30
|Гронинген
|3:4
|Твенте
|25 тур
|27 февраля, суббота
|20:30
|Твенте
|2:0
|Гронинген
|1 тур
|12 августа, среда
|19:30
|Гронинген
|1:1
|Твенте
|28 тур
|22 марта, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|2:2
|Твенте
|14 тур
|30 ноября, воскресенье
|16:30
|Твенте
|1:2
|Гронинген
|20 тур
|12 февраля, среда
|22:45
|Гронинген
|1:1
|Твенте
|8 тур
|29 сентября, воскресенье
|18:30
|Твенте
|5:0
|Гронинген
|Плей-офф за место в Лиге Европы, 1 раунд
ответный матч
|19 мая, воскресенье
|14:30
|Твенте
|3:2
|Гронинген
|27 тур
|17 марта, воскресенье
|19:30
|Гронинген
|0:3
|Твенте
|1 тур
|12 августа, воскресенье
|16:30
|Твенте
|4:1
|Гронинген
|19 тур
|29 января, воскресенье
|17:30
|Твенте
|4:1
|Гронинген
|10 тур
|23 октября, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|1:1
|Твенте
|20 тур
|23 января, воскресенье
|16:30
|Гронинген
|1:2
|Твенте
|8 тур
|3 октября, воскресенье
|16:30
|Твенте
|4:2
|Гронинген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Аякс
|25
|18
|2
|5
|68:23
|+45
|56
|2.
|Алкмаар
|25
|18
|2
|5
|54:17
|+37
|56
|3.
|Фейеноорд
|25
|14
|8
|3
|50:35
|+15
|50
|4.
|ПСВ
|26
|14
|7
|5
|54:28
|+26
|49
|5.
|Виллем II
|26
|13
|5
|8
|37:34
|+3
|44
|6.
|Утрехт
|25
|12
|5
|8
|50:34
|+16
|41
|7.
|Витесс
|26
|12
|5
|9
|45:35
|+10
|41
|8.
|Хераклес
|26
|10
|6
|10
|40:34
|+6
|36
|9.
|Гронинген
|26
|10
|5
|11
|27:26
|+1
|35
|10.
|Херенвен
|26
|8
|9
|9
|41:41
|0
|33
|11.
|Спарта Рот
|26
|9
|6
|11
|41:45
|-4
|33
|12.
|Эммен
|26
|9
|5
|12
|32:45
|-13
|32
|13.
|Венло
|26
|8
|4
|14
|24:51
|-27
|28
|14.
|Твенте
|26
|7
|6
|13
|34:46
|-12
|27
|15.
|Зволле
|26
|7
|5
|14
|37:55
|-18
|26
|16.
|Фортуна Сд
|26
|6
|8
|12
|29:52
|-23
|26
|17.
|АДО Ден Хааг
|26
|4
|7
|15
|25:54
|-29
|19
|18.
|РКС Ваалвейк
|26
|4
|3
|19
|27:60
|-33
|15