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АДО Ден Хааг - Гронинген

14.12.2019, Суббота, 20:30 мск Гаага, стадион Кийосира Голландия. Эредивизие, 17 тур АДО Ден Хааг - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
26 тур
17 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг
8 тур
6 октября, суббота 19:30 АДО Ден Хааг 1:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
23 тур
11 февраля, воскресенье 18:45 Гронинген 0:0 АДО Ден Хааг
14 тур
2 декабря, суббота 20:30 АДО Ден Хааг 0:3 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
30 тур
8 апреля, суббота 20:45 АДО Ден Хааг 4:3 Гронинген
13 тур
19 ноября, суббота 22:45 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 АДО Ден Хааг
3 тур
24 августа, воскресенье 16:30 АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 22:45 АДО Ден Хааг 2:1 Гронинген
16 тур
8 декабря, воскресенье 17:30 Гронинген 1:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
31 тур
20 апреля, суббота 20:45 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг
4 тур
31 августа, пятница 22:00 АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
12 апреля, четверг 23:00 АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген
2 тур
14 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 4:2 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
За выход в Лигу Европу. Финал, Финал
ответный матч		 29 мая, воскресенье 14:30 Гронинген 5:1
(3:4)п		 АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
За выход в Лигу Европу. Финал, Финал
первый матч		 26 мая, четверг 22:00 АДО Ден Хааг 5:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 АДО Ден Хааг 2:4 Гронинген
11 тур
27 октября, среда 21:00 Гронинген 3:1 АДО Ден Хааг
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
3 февраля, среда 22:00 Гронинген 2:0 АДО Ден Хааг
9 тур
3 октября, суббота 20:45 АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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