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Гронинген - Фейеноорд

24.11.2019, Воскресенье, 14:15 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 14 тур Гронинген - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
22 тур
17 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Фейеноорд
13 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
22 тур
8 февраля, четверг 22:45 Фейеноорд 3:0 Гронинген
13 тур
25 ноября, суббота 21:45 Гронинген 0:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 21:45 Фейеноорд 2:0 Гронинген
1 тур
7 августа, воскресенье 13:30 Гронинген 0:5 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
31 тур
16 апреля, суббота 20:45 Фейеноорд 1:1 Гронинген
16 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 1:1 Фейеноорд
8 тур
5 октября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 4:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 17:30 Гронинген 0:2 Фейеноорд
17 тур
15 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
18 тур
23 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 2:1 Гронинген
8 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
24 тур
4 марта, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:0 Гронинген
11 тур
30 октября, воскресенье 17:30 Гронинген 6:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 5:1 Гронинген
15 тур
21 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
25 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 2:3 Фейеноорд
16 тур
6 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 Гронинген
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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