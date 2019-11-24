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ПСВ - Херенвен

24.11.2019, Воскресенье, 16:30 мск Эйндховен, стадион Филипс Голландия. Эредивизие, 14 тур ПСВ - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
22 тур
16 февраля, суббота 21:45 Херенвен 2:2 ПСВ
13 тур
24 ноября, суббота 22:45 ПСВ 3:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
24 тур
17 февраля, суббота 21:45 ПСВ 2:2 Херенвен
4 тур
10 сентября, воскресенье 13:30 Херенвен 2:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
22 января, воскресенье 18:45 ПСВ 4:3 Херенвен
8 тур
1 октября, суббота 20:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
27 тур
12 марта, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Херенвен
3 тур
22 августа, суббота 20:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 20:45 ПСВ 4:1 Херенвен
7 тур
28 сентября, воскресенье 18:45 Херенвен 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
31 тур
5 апреля, суббота 20:45 Херенвен 3:0 ПСВ
14 тур
23 ноября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
9 марта, суббота 21:45 Херенвен 2:1 ПСВ
12 тур
11 ноября, воскресенье 19:30 ПСВ 5:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/2 финала
21 марта, среда 23:45 Херенвен 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
26 тур
18 марта, воскресенье 17:30 ПСВ 5:1 Херенвен
17 тур
18 декабря, воскресенье 19:30 Херенвен 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 2:2 Херенвен
1 тур
7 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:3 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 22:00 Херенвен 2:2 ПСВ
10 тур
17 октября, суббота 22:45 ПСВ 1:0 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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