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Хераклес - Венло

09.11.2019, Суббота, 22:45 мск Альмело, стадион Полман Голландия. Эредивизие, 13 тур Хераклес - Венло
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
23 тур
22 февраля, пятница 22:00 Венло 0:1 Хераклес
14 тур
2 декабря, воскресенье 16:30 Хераклес 4:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
18 тур
24 декабря, воскресенье 16:30 Венло 3:1 Хераклес
10 тур
28 октября, суббота 19:30 Хераклес 3:0 Венло
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
27 тур
16 марта, суббота 22:45 Венло 0:2 Хераклес
1 тур
11 августа, суббота 22:45 Хераклес 1:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
23 тур
25 февраля, суббота 22:45 Венло 3:1 Хераклес
15 тур
2 декабря, пятница 23:00 Хераклес 7:0 Венло
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
18 тур
10 декабря, пятница 22:45 Хераклес 2:2 Венло
2 тур
14 августа, суббота 21:45 Венло 1:0 Хераклес
Чемпионат Голландии (2009/2010)
18 тур
18 декабря, пятница 22:45 Хераклес 1:0 Венло
6 тур
13 сентября, воскресенье 16:30 Венло 1:0 Хераклес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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