Введите ваш ник на сайте

Витесс - Гронинген

08.11.2019, Пятница, 22:00 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 13 тур Витесс - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 21 мая, вторник 21:45 Витесс 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 18 мая, суббота 21:45 Гронинген 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 Витесс
1 тур
12 августа, воскресенье 15:30 Витесс 5:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
21 тур
2 февраля, пятница 22:00 Витесс 2:0 Гронинген
12 тур
19 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 4:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
21 января, суббота 22:45 Гронинген 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 19:30 Витесс 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
28 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 0:3 Витесс
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Витесс 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 19:30 Витесс 1:1 Гронинген
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 10 мая, суббота 20:45 Витесс 1:4 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 7 мая, среда 20:45 Гронинген 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 21:45 Гронинген 3:1 Витесс
11 тур
27 октября, воскресенье 19:30 Витесс 2:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
23 тур
17 февраля, воскресенье 15:30 Витесс 2:0 Гронинген
5 тур
16 сентября, воскресенье 18:30 Гронинген 0:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
25 тур
10 марта, суббота 21:45 Гронинген 1:3 Витесс
16 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Витесс 0:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 20:45 Витесс 2:1 Гронинген
17 тур
3 декабря, пятница 22:45 Гронинген 4:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
30 тур
3 апреля, суббота 21:45 Витесс 3:0 Гронинген
8 тур
27 сентября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
...
  • Читайте нас: 