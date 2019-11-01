Введите ваш ник на сайте
Материалы

Зволле - Аякс

01.11.2019, Пятница, 22:00 мск Зволле, стадион Ижсселделта Голландия. Эредивизие, 12 тур Зволле - Аякс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
24 тур
13 марта, среда 20:30 Аякс 2:1 Зволле
15 тур
8 декабря, суббота 21:45 Зволле 1:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 18:45 Зволле 0:1 Аякс
4 тур
9 сентября, суббота 21:45 Аякс 3:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
18 тур
15 января, воскресенье 16:30 Зволле 1:3 Аякс
7 тур
24 сентября, суббота 20:45 Аякс 5:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 17:45 Аякс 3:0 Зволле
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Зволле 0:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 15:30 Зволле 1:1 Аякс
8 тур
5 октября, воскресенье 18:45 Аякс 0:0 Зволле
Суперкубок Голландии 2014

3 августа, воскресенье 20:00 Зволле 1:0 Аякс
Голландия. Кубок (2013/2014)
Финал
20 апреля, воскресенье 20:00 Зволле 5:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 17:30 Зволле 1:1 Аякс
6 тур
14 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
10 марта, воскресенье 17:30 Аякс 3:0 Зволле
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:30 Зволле 2:4 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
...
  • Читайте нас: 