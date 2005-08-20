Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)
Помощники:
Сухина

Ростов - Москва

20.08.2005, Суббота, 18:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп 21 век Россия. Премьер-лига, 20 тур Ростов - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2005
5 тур
16 апреля, суббота 18:00 Москва 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 Москва
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 Москва 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
30 августа, суббота 00:00 Москва 0:3 Ростов
8 тур
10 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Москва 2:0 Ростов
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Москва
Чемпионат России 2001
22 тур
19 августа, воскресенье 00:00 Москва 0:0 Ростов
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Москва
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
...
  • Читайте нас: 