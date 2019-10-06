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Витесс - Утрехт

05.10.2019, Суббота, 20:45 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 9 тур Витесс - Утрехт
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
ответный матч		 28 мая, вторник 21:45 Витесс 0:2 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
Плей-офф за место в Лиге Европы,
первый матч		 24 мая, пятница 21:45 Утрехт 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
30 тур
14 апреля, воскресенье 17:45 Утрехт 0:0 Витесс
12 тур
10 ноября, суббота 21:45 Витесс 2:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
Финал
ответный матч		 19 мая, суббота 21:45 Утрехт 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
Финал
первый матч		 15 мая, вторник 21:45 Витесс 3:2 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
27 тур
11 марта, воскресенье 16:30 Утрехт 5:1 Витесс
7 тур
1 октября, воскресенье 15:30 Витесс 1:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
33 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Утрехт 1:0 Витесс
4 тур
26 августа, пятница 21:00 Витесс 1:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Витесс 1:3 Утрехт
5 тур
13 сентября, воскресенье 17:45 Утрехт 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
34 тур
17 мая, воскресенье 15:30 Витесс 3:3 Утрехт
11 тур
2 ноября, воскресенье 14:30 Утрехт 3:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
34 тур
3 мая, суббота 20:45 Утрехт 2:1 Витесс
13 тур
9 ноября, суббота 22:45 Витесс 3:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
25 тур
1 марта, пятница 23:00 Витесс 2:0 Утрехт
7 тур
29 сентября, суббота 21:45 Утрехт 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
33 тур
2 мая, среда 22:00 Утрехт 2:2 Витесс
3 тур
20 августа, суббота 20:45 Витесс 2:1 Утрехт
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Утрехт 4:2 Витесс
10 тур
24 октября, воскресенье 18:30 Витесс 1:4 Утрехт
Чемпионат Голландии (2009/2010)
34 тур
2 мая, воскресенье 16:30 Утрехт 2:2 Витесс
17 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Витесс 2:2 Утрехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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    Рейтинг: +1269

    tushkanlz 6 октября 2019, 15:40

    Ну и вратарь Утрехта...такого "задул"...себе. Слуцкие - ВПЕРЁД!!!

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