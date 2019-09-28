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Аякс - Гронинген

28.09.2019, Суббота, 20:45 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Голландия. Эредивизие, 8 тур Аякс - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
31 тур
20 апреля, суббота 19:30 Гронинген 0:1 Аякс
5 тур
15 сентября, суббота 21:45 Аякс 3:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
29 тур
1 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 1:2 Аякс
2 тур
20 августа, воскресенье 15:30 Аякс 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
25 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Аякс
15 тур
4 декабря, воскресенье 18:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Гронинген 1:2 Аякс
7 тур
26 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
18 тур
16 января, пятница 22:00 Аякс 2:0 Гронинген
4 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
6 февраля, четверг 23:45 Аякс 2:1 Гронинген
5 тур
1 сентября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
34 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 Аякс
16 тур
8 декабря, суббота 23:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
22 апреля, воскресенье 18:30 Аякс 2:0 Гронинген
8 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 2:0 Гронинген
1 тур
8 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Гронинген
1 тур
2 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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