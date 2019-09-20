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Твенте - Хераклес

20.09.2019, Пятница, 21:00 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Голландия. Эредивизие, 7 тур Твенте - Хераклес
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
27 тур
9 марта, пятница 22:00 Хераклес 2:1 Твенте
7 тур
29 сентября, пятница 21:00 Твенте 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
20 января, пятница 22:00 Твенте 1:0 Хераклес
8 тур
2 октября, воскресенье 15:30 Хераклес 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
18 тур
15 января, пятница 22:00 Твенте 4:0 Хераклес
4 тур
29 августа, суббота 21:45 Хераклес 2:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
23 января, пятница 22:00 Твенте 2:0 Хераклес
6 тур
21 сентября, воскресенье 14:30 Хераклес 1:4 Твенте
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
17 января, пятница 23:00 Твенте 3:1 Хераклес
7 тур
21 сентября, суббота 20:45 Хераклес 0:3 Твенте
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
33 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Хераклес 1:1 Твенте
17 тур
14 декабря, пятница 23:00 Твенте 3:2 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
21 тур
10 февраля, пятница 23:00 Твенте 2:3 Хераклес
13 тур
19 ноября, суббота 22:45 Хераклес 1:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
19 тур
19 января, среда 20:45 Твенте 5:0 Хераклес
6 тур
19 сентября, воскресенье 18:30 Хераклес 0:0 Твенте
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
3 февраля, среда 22:00 Твенте 2:0 Хераклес
9 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Хераклес 1:3 Твенте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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