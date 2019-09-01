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Виллем II - Фейеноорд

01.09.2019, Воскресенье, 17:45 мск Тилбург, стадион Виллем ll Голландия. Эредивизие, 5 тур Виллем II - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
26 тур
16 марта, суббота 21:45 Фейеноорд 2:3 Виллем II
8 тур
7 октября, воскресенье 15:30 Виллем II 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
32 тур
18 апреля, среда 21:45 Виллем II 1:5 Фейеноорд
3 тур
27 августа, воскресенье 13:30 Фейеноорд 5:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
21 января, суббота 21:45 Фейеноорд 1:0 Виллем II
8 тур
2 октября, воскресенье 15:30 Виллем II 0:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Виллем II 0:1 Фейеноорд
5 тур
13 сентября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
30 тур
12 апреля, воскресенье 13:30 Виллем II 2:2 Фейеноорд
5 тур
13 сентября, суббота 22:45 Фейеноорд 1:2 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
21 тур
3 февраля, воскресенье 19:30 Виллем II 1:3 Фейеноорд
13 тур
18 ноября, воскресенье 17:30 Фейеноорд 3:0 Виллем II
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
31 тур
17 апреля, воскресенье 18:30 Фейеноорд 6:1 Виллем II
17 тур
5 декабря, воскресенье 14:30 Виллем II 1:1 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
18 тур
19 декабря, суббота 21:45 Фейеноорд 1:0 Виллем II
6 тур
13 сентября, воскресенье 14:30 Виллем II 2:3 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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