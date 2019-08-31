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Гронинген - Хераклес

31.08.2019, Суббота, 20:45 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 5 тур Гронинген - Хераклес
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
18 тур
19 января, суббота 22:45 Гронинген 3:0 Хераклес
9 тур
21 октября, воскресенье 15:30 Хераклес 4:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
20 тур
27 января, суббота 20:30 Гронинген 3:3 Хераклес
11 тур
4 ноября, суббота 21:45 Хераклес 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
18 тур
14 января, суббота 21:45 Хераклес 1:4 Гронинген
7 тур
24 сентября, суббота 19:30 Гронинген 0:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 15 мая, воскресенье 13:30 Хераклес 5:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 12 мая, четверг 19:30 Гронинген 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
34 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Гронинген 2:1 Хераклес
17 тур
19 декабря, суббота 22:45 Хераклес 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
21 тур
5 февраля, четверг 20:30 Хераклес 2:2 Гронинген
2 тур
17 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 3:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
34 тур
3 мая, суббота 20:45 Гронинген 3:1 Хераклес
13 тур
9 ноября, суббота 22:45 Хераклес 0:3 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
30 тур
13 апреля, суббота 21:45 Хераклес 0:2 Гронинген
15 тур
2 декабря, воскресенье 17:30 Гронинген 2:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
18 тур
22 января, воскресенье 17:30 Гронинген 2:1 Хераклес
9 тур
15 октября, суббота 21:45 Хераклес 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
Право на выход в Лигу Европу, 1/2 финала
ответный матч		 22 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
Право на выход в Лигу Европу, 1/2 финала
первый матч		 19 мая, четверг 22:45 Хераклес 3:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
26 тур
6 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:4 Хераклес
14 тур
14 ноября, воскресенье 18:30 Хераклес 3:0 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
22 тур
6 февраля, суббота 22:45 Хераклес 4:3 Гронинген
13 тур
6 ноября, пятница 22:45 Гронинген 4:1 Хераклес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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