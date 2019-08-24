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Херенвен - Твенте

24.08.2019, Суббота, 21:45 мск Херенвен, стадион Абе Ленстра Голландия. Эредивизие, 4 тур Херенвен - Твенте
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
21 тур
3 февраля, суббота 20:30 Херенвен 1:0 Твенте
12 тур
18 ноября, суббота 20:30 Твенте 0:4 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
23 тур
18 февраля, суббота 20:30 Твенте 1:0 Херенвен
5 тур
10 сентября, суббота 21:45 Херенвен 3:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
6 февраля, суббота 21:45 Херенвен 1:3 Твенте
12 тур
7 ноября, суббота 20:30 Твенте 1:4 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
34 тур
17 мая, воскресенье 15:30 Херенвен 1:3 Твенте
11 тур
1 ноября, суббота 21:45 Твенте 2:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
5 февраля, среда 23:45 Херенвен 0:2 Твенте
5 тур
31 августа, суббота 20:45 Твенте 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
24 тур
23 февраля, суббота 23:45 Херенвен 2:1 Твенте
6 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Твенте 1:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
33 тур
2 мая, среда 22:00 Твенте 3:4 Херенвен
3 тур
20 августа, суббота 21:45 Херенвен 1:5 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
18 тур
12 декабря, воскресенье 16:30 Херенвен 6:2 Твенте
2 тур
14 августа, суббота 22:45 Твенте 0:0 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 20:45 Твенте 2:0 Херенвен
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Херенвен 0:2 Твенте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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