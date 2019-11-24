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Минск - Шахтер

24.11.2019, Воскресенье, 14:00 мск Минск, стадион Торпедо Белоруссия. Высшая лига, 29 тур Минск - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
14 тур
6 июля, суббота 18:45 Шахтер 3:2 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
30 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Шахтер 4:0 Минск
15 тур
7 июля, суббота 17:15 Минск 0:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Шахтер 3:0 Минск
3 тур
15 апреля, суббота 17:00 Минск 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 16:00 Шахтер 0:0 Минск
10 тур
5 июня, воскресенье 19:00 Минск 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
22 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Минск
9 тур
5 июня, пятница 18:00 Минск 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
3 августа, воскресенье 19:00 Минск 3:0 Шахтер
8 тур
15 мая, четверг 20:00 Шахтер 3:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
17 августа, суббота 18:00 Шахтер 4:1 Минск
10 тур
22 мая, среда 19:00 Минск 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 17:00 Шахтер 0:2 Минск
15 тур
23 июня, суббота 18:00 Минск 0:2 Шахтер
4 тур
10 апреля, вторник 19:00 Шахтер 7:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Минск 1:1 Шахтер
16 тур
4 июля, понедельник 19:00 Минск 0:1 Шахтер
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Шахтер 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Минск 1:2 Шахтер
18 тур
4 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Минск
7 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Минск 0:2 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 17:00 Минск 1:1 Шахтер
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Шахтер 0:5 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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