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Динамо-Брест - Витебск

24.11.2019, Воскресенье, 14:00 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Белоруссия. Высшая лига, 29 тур Динамо-Брест - Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2019
14 тур
6 июля, суббота 20:45 Витебск 0:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
22 тур
22 сентября, суббота 18:00 Витебск 0:1 Динамо-Брест
7 тур
12 мая, суббота 19:30 Динамо-Брест 3:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
29 сентября, пятница 18:30 Витебск 2:2 Динамо-Брест
9 тур
20 мая, суббота 20:00 Динамо-Брест 2:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
30 тур
27 ноября, воскресенье 13:30 Динамо-Брест 3:0 Витебск
15 тур
2 июля, суббота 19:30 Витебск 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 15:30 Витебск 2:0 Динамо-Брест
4 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 3:2 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Витебск 3:0 Динамо-Брест
12 тур
27 мая, пятница 19:00 Витебск 2:1 Динамо-Брест
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Динамо-Брест 3:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 2:0 Витебск
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Витебск 0:1 Динамо-Брест
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Динамо-Брест 5:2 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:0 Витебск
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Витебск 0:2 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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