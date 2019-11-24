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БАТЭ - Динамо

24.11.2019, Воскресенье, 14:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Белоруссия. Высшая лига, 29 тур БАТЭ - Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
14 тур
5 июля, пятница 18:45 Динамо 1:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
30 сентября, воскресенье 19:45 БАТЭ 2:1 Динамо
8 тур
23 мая, среда 19:15 Динамо 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:1 БАТЭ
9 тур
20 мая, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
19 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Динамо 1:1 БАТЭ
4 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 БАТЭ 3:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
10 августа, понедельник 20:15 БАТЭ 0:1 Динамо
2 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Динамо 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
29 тур
1 ноября, суббота 14:00 Динамо 1:2 БАТЭ
24 тур
22 сентября, понедельник 20:00 БАТЭ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
13 августа, среда 19:30 Динамо 0:2 БАТЭ
8 тур
15 мая, четверг 19:00 БАТЭ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 2:1 БАТЭ
26 тур
5 октября, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 18:00 Динамо 1:2 БАТЭ
1 тур
31 марта, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 БАТЭ
17 тур
1 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 1:3 Динамо
6 тур
21 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 21:30 БАТЭ 2:2 Динамо
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 БАТЭ
4 тур
15 апреля, пятница 21:00 БАТЭ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
8 ноября, понедельник 19:00 БАТЭ 4:0 Динамо
20 тур
22 сентября, среда 18:00 БАТЭ 2:3 Динамо
9 тур
11 мая, вторник 19:00 Динамо 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
31 августа, понедельник 20:00 БАТЭ 1:1 Динамо
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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