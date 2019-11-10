Введите ваш ник на сайте

Ислочь - Динамо-Брест

10.11.2019, Воскресенье, 15:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 28 тур Ислочь - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
13 тур
29 июня, суббота 20:45 Динамо-Брест 5:1 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2018
27 тур
3 ноября, суббота 17:00 Динамо-Брест 3:1 Ислочь
12 тур
18 июня, понедельник 20:45 Ислочь 0:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
21 тур
10 сентября, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 4:1 Ислочь
6 тур
5 мая, пятница 18:00 Ислочь 3:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
20 тур
26 августа, пятница 20:00 Динамо-Брест 1:1 Ислочь
5 тур
30 апреля, суббота 15:00 Ислочь 2:4 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
...
  • Читайте нас: 