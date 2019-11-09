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Гомель - Минск

09.11.2019, Суббота, 18:00 мск Гомель, стадион Центральный Белоруссия. Высшая лига, 28 тур Гомель - Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
13 тур
29 июня, суббота 17:00 Минск 3:2 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
28 тур
10 ноября, суббота 16:00 Гомель 0:2 Минск
13 тур
23 июня, суббота 18:45 Минск 0:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 Минск 0:2 Гомель
14 тур
24 июня, суббота 19:00 Гомель 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
14 сентября, понедельник 19:30 Минск 1:0 Гомель
6 тур
17 мая, воскресенье 18:30 Гомель 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Гомель 1:0 Минск
10 тур
31 мая, суббота 18:00 Минск 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Гомель
11 тур
31 мая, пятница 20:30 Гомель 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
29 сентября, суббота 21:15 Минск 1:1 Гомель
18 тур
8 июля, воскресенье 18:00 Гомель 2:2 Минск
7 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Минск 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Гомель 1:0 Минск
20 тур
8 августа, понедельник 17:00 Гомель 2:1 Минск
9 тур
11 мая, среда 00:00 Минск 2:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
17 октября, суббота 16:00 Гомель 1:3 Минск
10 тур
30 мая, суббота 00:00 Минск 1:0 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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