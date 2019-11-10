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Витебск - БАТЭ

10.11.2019, Воскресенье, 17:30 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Белоруссия. Высшая лига, 28 тур Витебск - БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
13 тур
30 июня, воскресенье 20:45 БАТЭ 3:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
19 тур
25 августа, суббота 17:45 БАТЭ 1:1 Витебск
4 тур
23 апреля, понедельник 20:45 Витебск 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
25 тур
15 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Витебск
10 тур
26 мая, пятница 20:00 Витебск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
29 тур
19 ноября, суббота 14:00 Витебск 2:1 БАТЭ
14 тур
25 июня, суббота 21:00 БАТЭ 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
16 октября, пятница 19:00 Витебск 0:2 БАТЭ
10 тур
18 июня, четверг 20:00 БАТЭ 4:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
27 октября, четверг 19:00 БАТЭ 2:2 Витебск
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Витебск 0:1 БАТЭ
8 тур
7 мая, суббота 17:00 БАТЭ 4:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
23 тур
29 августа, воскресенье 21:30 Витебск 1:6 БАТЭ
18 тур
3 июля, суббота 20:00 БАТЭ 4:0 Витебск
7 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Витебск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
24 сентября, четверг 20:00 БАТЭ 3:1 Витебск
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Витебск 0:2 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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