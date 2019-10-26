Введите ваш ник на сайте

Гомель - Динамо-Брест

26.10.2019, Суббота, 17:00 мск Гомель, стадион Центральный Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Гомель - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
11 тур
16 июня, воскресенье 20:45 Динамо-Брест 3:0 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
29 тур
24 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:0 Гомель
14 тур
29 июня, пятница 20:45 Гомель 0:6 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 0:1 Динамо-Брест
15 тур
1 июля, суббота 18:30 Динамо-Брест 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
19 октября, понедельник 18:00 Динамо-Брест 0:4 Гомель
10 тур
17 июня, среда 18:30 Гомель 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 20:00 Гомель 6:3 Динамо-Брест
2 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 2:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
30 июня, воскресенье 19:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
4 тур
17 апреля, среда 19:00 Динамо-Брест 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
20 тур
1 ноября, четверг 18:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
24 тур
15 сентября, суббота 18:00 Динамо-Брест 2:1 Гомель
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Динамо-Брест 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:2 Гомель
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо-Брест 1:2 Гомель
4 тур
15 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
21 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Гомель 3:1 Динамо-Брест
8 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Динамо-Брест 3:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
...
  • Читайте нас: 