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Динамо - Витебск

19.10.2019, Суббота, 18:00 мск Минск, стадион Динамо Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Динамо - Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2019
10 тур
1 июня, суббота 17:00 Витебск 1:3 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
27 тур
3 ноября, суббота 15:00 Витебск 0:1 Динамо
12 тур
18 июня, понедельник 17:00 Динамо 1:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Витебск 1:4 Динамо
15 тур
2 июля, воскресенье 17:00 Динамо 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
24 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Витебск 0:2 Динамо
9 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
21 сентября, понедельник 17:00 Динамо 0:0 Витебск
7 тур
23 мая, суббота 15:00 Витебск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
11 сентября, воскресенье 15:00 Динамо 2:0 Витебск
22 тур
20 августа, суббота 18:00 Динамо 2:2 Витебск
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Витебск 1:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:2 Витебск
17 тур
27 июня, воскресенье 20:00 Витебск 3:1 Динамо
6 тур
28 апреля, среда 18:30 Динамо 1:1 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 19:30 Витебск 2:3 Динамо
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо 2:1 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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