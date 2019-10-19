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БАТЭ - Гомель

19.10.2019, Суббота, 16:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Белоруссия. Высшая лига, 25 тур БАТЭ - Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
10 тур
1 июня, суббота 19:00 Гомель 0:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 БАТЭ
11 тур
13 июня, среда 18:45 БАТЭ 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
29 июля, суббота 19:00 БАТЭ 3:0 Гомель
1 тур
1 апреля, суббота 19:30 Гомель 1:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
16 тур
14 августа, пятница 20:30 Гомель 0:0 БАТЭ
3 тур
25 апреля, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
31 тур
22 ноября, суббота 14:00 БАТЭ 4:0 Гомель
26 тур
5 октября, воскресенье 19:15 Гомель 1:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
14 тур
22 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
3 тур
13 апреля, воскресенье 15:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:0 Гомель
27 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Гомель 3:2 БАТЭ
10 тур
24 мая, пятница 20:00 БАТЭ 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
23 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Гомель 1:2 БАТЭ
21 тур
17 августа, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
10 тур
12 мая, суббота 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
2 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:0 Гомель
22 тур
20 августа, суббота 21:00 БАТЭ 1:1 Гомель
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Гомель 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 3:0 Гомель
13 тур
10 июля, пятница 00:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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