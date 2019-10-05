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Шахтер - Торпедо-БелАЗ

05.10.2019, Суббота, 18:00 мск Солигорск, стадион Строитель Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Шахтер - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
9 тур
22 мая, среда 20:45 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
11 тур
13 июня, среда 17:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 Шахтер 1:2 Торпедо-БелАЗ
14 тур
24 июня, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
30 тур
27 ноября, воскресенье 13:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
15 тур
4 июля, понедельник 19:00 Шахтер 3:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
26 сентября, суббота 16:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Шахтер
8 тур
30 мая, суббота 18:30 Шахтер 3:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
31 тур
22 ноября, суббота 14:00 Шахтер 0:0 Торпедо-БелАЗ
26 тур
4 октября, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 21:30 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
7 тур
11 мая, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
26 октября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
23 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
29 июня, суббота 19:00 Шахтер 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
17 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Шахтер
11 тур
18 мая, пятница 21:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Шахтер
12 тур
27 мая, пятница 20:30 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Торпедо-БелАЗ
3 тур
14 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтер
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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