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Торпедо-БелАЗ - Гомель

28.09.2019, Суббота, 16:00 мск Жодино, стадион Торпедо Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Торпедо-БелАЗ - Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
8 тур
18 мая, суббота 17:45 Гомель 2:3 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
22 тур
22 сентября, суббота 19:45 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
7 тур
12 мая, суббота 17:30 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
25 тур
16 октября, понедельник 19:00 Гомель 0:1 Торпедо-БелАЗ
10 тур
27 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
18 тур
30 августа, воскресенье 18:30 Гомель 0:2 Торпедо-БелАЗ
5 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
29 тур
2 ноября, воскресенье 16:00 Гомель 0:1 Торпедо-БелАЗ
24 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Торпедо-БелАЗ 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Гомель
11 тур
6 июня, пятница 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
29 тур
2 ноября, суббота 18:00 Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ
24 тур
21 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Гомель
5 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
30 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Гомель 3:0 Торпедо-БелАЗ
14 тур
15 июня, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Гомель 1:0 Торпедо-БелАЗ
16 тур
3 июля, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 17:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Гомель
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Гомель 2:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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