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Шахтер - Витебск

21.09.2019, Суббота, 20:45 мск Солигорск, стадион Строитель Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Шахтер - Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2019
7 тур
12 мая, воскресенье 17:30 Витебск 1:0 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
31 октября, среда 16:45 Шахтер 2:1 Витебск
2 тур
7 апреля, суббота 16:00 Витебск 2:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 16:00 Витебск 1:2 Шахтер
11 тур
4 июня, воскресенье 18:00 Шахтер 2:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
23 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Шахтер 1:0 Витебск
8 тур
16 мая, понедельник 20:30 Витебск 1:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
24 тур
25 октября, воскресенье 16:00 Шахтер 4:1 Витебск
11 тур
22 июня, понедельник 18:00 Витебск 2:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Витебск 1:1 Шахтер
14 тур
19 июня, воскресенье 19:00 Витебск 0:2 Шахтер
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
28 тур
16 октября, суббота 18:00 Шахтер 2:1 Витебск
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Витебск 1:3 Шахтер
4 тур
18 апреля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:1 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:0 Витебск
12 тур
4 июля, суббота 00:00 Витебск 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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