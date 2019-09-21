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Неман - Дняпро

21.09.2019, Суббота, 18:00 мск Гродно, стадион ЦСК "Неман" Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Неман - Дняпро
Белоруссия. Высшая лига 2019
7 тур
11 мая, суббота 17:00 Дняпро 0:3 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2018
26 тур
27 октября, суббота 18:00 Неман 0:0 Дняпро
11 тур
11 июня, понедельник 19:45 Дняпро 1:2 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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