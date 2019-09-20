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Минск - Славия-Мозырь

20.09.2019, Пятница, 18:00 мск Минск, стадион Торпедо Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Минск - Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2019
7 тур
10 мая, пятница 17:30 Славия-Мозырь 3:3 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
19 тур
20 августа, воскресенье 18:00 Минск 2:2 Славия-Мозырь
4 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
16 сентября, пятница 18:30 Минск 6:2 Славия-Мозырь
7 тур
12 мая, четверг 18:30 Славия-Мозырь 6:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
22 августа, суббота 17:30 Минск 2:1 Славия-Мозырь
4 тур
3 мая, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
30 тур
10 ноября, воскресенье 14:00 Славия-Мозырь 1:2 Минск
25 тур
28 сентября, суббота 16:00 Минск 1:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
24 июня, понедельник 19:30 Славия-Мозырь 2:3 Минск
3 тур
13 апреля, суббота 16:00 Минск 1:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 20:00 Минск 3:0 Славия-Мозырь
19 тур
14 июля, суббота 18:00 Минск 3:2 Славия-Мозырь
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Славия-Мозырь 1:0 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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