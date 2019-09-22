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Гомель - Динамо

22.09.2019, Воскресенье, 17:00 мск Гомель, стадион Центральный Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Гомель - Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
7 тур
12 мая, воскресенье 15:30 Динамо 3:1 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
19 тур
26 августа, воскресенье 19:45 Гомель 0:0 Динамо
4 тур
21 апреля, суббота 16:00 Динамо 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
21 тур
8 сентября, пятница 19:00 Гомель 0:1 Динамо
6 тур
6 мая, суббота 18:00 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
26 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:2 Динамо
13 тур
5 июля, воскресенье 17:30 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
32 тур
30 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 0:2 Гомель
27 тур
18 октября, суббота 19:30 Гомель 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
6 июля, воскресенье 20:00 Динамо 1:0 Гомель
5 тур
26 апреля, суббота 15:00 Гомель 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
26 октября, суббота 16:00 Гомель 1:4 Динамо
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Гомель 1:2 Динамо
6 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
10 ноября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Гомель
12 тур
19 июня, вторник 20:00 Динамо 0:1 Гомель
1 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 15:00 Гомель 2:1 Динамо
14 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Гомель 5:1 Динамо
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Гомель 1:2 Динамо
12 тур
5 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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