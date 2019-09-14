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Динамо-Брест - Минск

14.09.2019, Суббота, 18:30 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Динамо-Брест - Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
6 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Минск 1:2 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
20 тур
1 сентября, суббота 19:30 Динамо-Брест 2:1 Минск
5 тур
27 апреля, пятница 17:30 Минск 3:3 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
16 тур
30 июля, воскресенье 18:30 Динамо-Брест 4:0 Минск
1 тур
1 апреля, суббота 14:00 Минск 2:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
17 тур
7 августа, воскресенье 17:30 Минск 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 0:3 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Минск 2:1 Динамо-Брест
2 тур
20 апреля, понедельник 14:00 Динамо-Брест 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
32 тур
29 ноября, суббота 14:00 Минск 5:2 Динамо-Брест
27 тур
18 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 1:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
12 июня, четверг 19:30 Динамо-Брест 2:3 Минск
1 тур
29 марта, суббота 18:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
31 тур
23 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:0 Минск
26 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Минск 3:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:1 Минск
7 тур
4 мая, суббота 18:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Минск 0:0 Динамо-Брест
22 тур
26 августа, воскресенье 20:30 Минск 2:1 Динамо-Брест
11 тур
16 мая, среда 20:00 Динамо-Брест 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 19:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
14 тур
19 июня, воскресенье 18:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
3 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
2 октября, суббота 17:00 Минск 2:2 Динамо-Брест
15 тур
19 июня, суббота 19:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
4 тур
18 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 2:1 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
12 тур
4 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 1:2 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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