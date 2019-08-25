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Шахтер - Гомель

25.08.2019, Воскресенье, 18:45 мск Солигорск, стадион Строитель Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Шахтер - Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
4 тур
21 апреля, воскресенье 19:45 Гомель 0:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
24 тур
6 октября, суббота 18:00 Гомель 0:3 Шахтер
9 тур
27 мая, воскресенье 18:00 Шахтер 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
7 августа, понедельник 18:30 Гомель 0:0 Шахтер
2 тур
9 апреля, воскресенье 16:30 Шахтер 0:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 18:30 Шахтер 4:1 Гомель
4 тур
4 мая, понедельник 19:30 Гомель 1:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
30 тур
8 ноября, суббота 15:00 Шахтер 3:0 Гомель
25 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
10 августа, воскресенье 21:00 Шахтер 0:1 Гомель
9 тур
26 мая, понедельник 20:00 Гомель 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:3 Шахтер
26 тур
6 октября, воскресенье 18:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
23 июня, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 Шахтер
3 тур
13 апреля, суббота 17:30 Шахтер 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 18:00 Шахтер 4:1 Гомель
13 тур
11 июня, понедельник 20:00 Гомель 1:1 Шахтер
2 тур
31 марта, суббота 16:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 4:0 Гомель
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Гомель 0:0 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Гомель 2:1 Шахтер
5 тур
2 мая, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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