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Динамо-Брест - БАТЭ

25.09.2019, Среда, 20:45 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Динамо-Брест - БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
3 тур
14 апреля, воскресенье 15:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
18 тур
31 октября, среда 20:45 Динамо-Брест 1:3 БАТЭ
3 тур
14 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
11 августа, пятница 19:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
3 тур
15 апреля, суббота 20:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
29 июля, пятница 21:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
1 тур
2 апреля, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:1 БАТЭ
12 тур
28 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 21:00 БАТЭ 4:0 Динамо-Брест
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 0:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
6 июля, суббота 19:00 Динамо-Брест 0:0 БАТЭ
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Динамо-Брест
14 тур
15 июня, пятница 20:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Динамо-Брест 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
16 тур
3 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
25 октября, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
22 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
11 тур
19 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
5 тур
2 мая, суббота 00:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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    Рейтинг: +1036

    овертайм 25 сентября 2019, 22:00

    брест выиграет и чемпионство в кармане, вперед миля!)

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