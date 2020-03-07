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Ворскла - Олимпик

07.03.2020, Суббота, 15:00 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-лига, 22 тур Ворскла - Олимпик
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
20 октября, воскресенье 19:30 Олимпик 2:0 Ворскла
Украина. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
29 мая, среда 17:00 Ворскла 2:2 Олимпик
27 тур
5 мая, воскресенье 14:00 Олимпик 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
13 тур
28 октября, воскресенье 20:30 Ворскла 2:1 Олимпик
2 тур
29 июля, воскресенье 17:00 Олимпик 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
9 декабря, суббота 18:00 Олимпик 1:4 Ворскла
8 тур
9 сентября, суббота 19:30 Ворскла 1:1 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
21 тур
11 марта, суббота 15:00 Олимпик 3:2 Ворскла
10 тур
1 октября, суббота 19:30 Ворскла 1:2 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
21 тур
9 апреля, суббота 14:00 Олимпик 1:1 Ворскла
8 тур
19 сентября, суббота 19:30 Ворскла 2:1 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
9 мая, суббота 17:00 Ворскла 3:1 Олимпик
10 тур
6 декабря, суббота 15:00 Олимпик 1:1 Ворскла
Украина. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 14:00 Олимпик 1:0 Ворскла
Украина. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 4 марта, среда 16:00 Ворскла 0:0 Олимпик
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Днепр-1 30 13 4 13 42:42 0 43
2. Мариуполь 30 10 9 11 34:46 -12 39
3. Олимпик Дн 30 8 6 16 32:47 -15 30
4. Ворскла 30 7 7 16 23:48 -25 28
5. Львов 32 5 9 18 25:57 -32 24
6. Карпаты 24 2 9 13 19:42 -23 15
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