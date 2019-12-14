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Олимпик - Мариуполь

14.12.2019, Суббота, 20:30 мск Донецк, стадион Олимпик Украина. Премьер-лига, 18 тур Олимпик - Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
7 тур
15 сентября, воскресенье 14:00 Мариуполь 1:1 Олимпик
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
19 тур
23 февраля, суббота 15:00 Мариуполь 2:1 Олимпик
8 тур
16 сентября, воскресенье 14:00 Олимпик 1:3 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
4 марта, воскресенье 15:00 Мариуполь 1:0 Олимпик
11 тур
30 сентября, суббота 14:00 Олимпик 3:2 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
30 мая, суббота 17:00 Мариуполь 4:1 Олимпик
13 тур
22 ноября, суббота 15:00 Олимпик 3:2 Мариуполь
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Днепр-1 30 13 4 13 42:42 0 43
2. Мариуполь 30 10 9 11 34:46 -12 39
3. Олимпик Дн 30 8 6 16 32:47 -15 30
4. Ворскла 30 7 7 16 23:48 -25 28
5. Львов 32 5 9 18 25:57 -32 24
6. Карпаты 24 2 9 13 19:42 -23 15
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