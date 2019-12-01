Олимпик - Динамо

|5 тур
|24 августа, суббота
|19:30
|Динамо
|1:1
|Олимпик
|22 тур
|17 марта, воскресенье
|20:30
|Олимпик
|1:2
|Динамо
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|1:0
|Олимпик
|20 тур
|18 февраля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|1:0
|Олимпик
|9 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:30
|Олимпик
|1:2
|Динамо
|20 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Динамо
|1:0
|Олимпик
|9 тур
|24 сентября, суббота
|14:00
|Олимпик
|0:4
|Динамо
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Днепр-1
|30
|13
|4
|13
|42:42
|0
|43
|2.
|Мариуполь
|30
|10
|9
|11
|34:46
|-12
|39
|3.
|Олимпик Дн
|30
|8
|6
|16
|32:47
|-15
|30
|4.
|Ворскла
|30
|7
|7
|16
|23:48
|-25
|28
|5.
|Львов
|32
|5
|9
|18
|25:57
|-32
|24
|6.
|Карпаты
|24
|2
|9
|13
|19:42
|-23
|15