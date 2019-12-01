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Олимпик - Динамо

01.12.2019, Воскресенье, 20:30 мск Донецк, стадион Олимпик Украина. Премьер-лига, 16 тур Олимпик - Динамо
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
5 тур
24 августа, суббота 19:30 Динамо 1:1 Олимпик
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
17 марта, воскресенье 20:30 Олимпик 1:2 Динамо
11 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Динамо 1:0 Олимпик
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
18 февраля, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Олимпик
9 тур
17 сентября, воскресенье 19:30 Олимпик 1:2 Динамо
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
7 тур
13 мая, суббота 17:00 Олимпик 2:1 Динамо
2 тур
9 апреля, воскресенье 19:30 Динамо 4:0 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
20 тур
4 марта, суббота 18:00 Динамо 1:0 Олимпик
9 тур
24 сентября, суббота 14:00 Олимпик 0:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
15 тур
20 ноября, пятница 20:00 Олимпик 0:3 Динамо
2 тур
25 июля, суббота 19:30 Динамо 2:0 Олимпик
Украина. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 20 мая, среда 19:00 Динамо 4:1 Олимпик
Украина. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 29 апреля, среда 20:00 Олимпик 0:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
16 тур
8 марта, воскресенье 15:00 Олимпик 0:1 Динамо
3 тур
9 августа, суббота 20:30 Динамо 0:0 Олимпик
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Днепр-1 30 13 4 13 42:42 0 43
2. Мариуполь 30 10 9 11 34:46 -12 39
3. Олимпик Дн 30 8 6 16 32:47 -15 30
4. Ворскла 30 7 7 16 23:48 -25 28
5. Львов 32 5 9 18 25:57 -32 24
6. Карпаты 24 2 9 13 19:42 -23 15
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