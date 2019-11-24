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Динамо - Мариуполь

24.11.2019, Воскресенье, 18:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Украина. Премьер-лига, 15 тур Динамо - Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
4 тур
25 сентября, среда 17:00 Мариуполь 0:1 Динамо
Украина. Плей-офф (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота 17:00 Динамо 2:1 Мариуполь
24 тур
13 апреля, суббота 14:00 Мариуполь 0:1 Динамо
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
15 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Динамо 4:0 Мариуполь
4 тур
26 сентября, среда 17:00 Мариуполь 0:2 Динамо
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
30 тур
4 мая, пятница 19:00 Динамо 1:1 Мариуполь
25 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Мариуполь 2:3 Динамо
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
3 декабря, воскресенье 20:30 Динамо 5:1 Мариуполь
7 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
17 тур
15 марта, воскресенье 20:30 Динамо 5:0 Мариуполь
4 тур
17 августа, воскресенье 20:30 Мариуполь 1:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 20:30 Мариуполь 0:2 Динамо
14 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Динамо 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 20:30 Динамо 1:0 Мариуполь
13 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Мариуполь 0:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 14:30 Мариуполь 0:1 Динамо
9 тур
11 сентября, воскресенье 20:30 Динамо 3:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
21 мая, суббота 17:00 Мариуполь 3:2 Динамо
15 тур
31 октября, воскресенье 17:00 Динамо 9:0 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
19 тур
6 марта, суббота 16:00 Мариуполь 1:1 Динамо
4 тур
8 августа, суббота 20:00 Динамо 3:1 Мариуполь
Чемпионат Украины (2008/2009)
16 тур
5 декабря, пятница 19:00 Мариуполь 3:4 Динамо
1 тур
19 июля, суббота 20:00 Динамо 2:0 Мариуполь
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 32 26 4 2 80:26 +54 82
2. Динамо К 32 18 5 9 65:35 +30 59
3. Заря 32 17 7 8 50:29 +21 58
4. Десна 32 17 5 10 59:33 +26 56
5. Александрия 32 14 7 11 49:47 +2 49
6. Колос 32 10 2 20 33:59 -26 32
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