Динамо - Мариуполь

|4 тур
|25 сентября, среда
|17:00
|Мариуполь
|0:1
|Динамо
|29 тур
|18 мая, суббота
|17:00
|Динамо
|2:1
|Мариуполь
|24 тур
|13 апреля, суббота
|14:00
|Мариуполь
|0:1
|Динамо
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:00
|Динамо
|4:0
|Мариуполь
|4 тур
|26 сентября, среда
|17:00
|Мариуполь
|0:2
|Динамо
|30 тур
|4 мая, пятница
|19:00
|Динамо
|1:1
|Мариуполь
|25 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|2:3
|Динамо
|18 тур
|3 декабря, воскресенье
|20:30
|Динамо
|5:1
|Мариуполь
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|Динамо
|17 тур
|15 марта, воскресенье
|20:30
|Динамо
|5:0
|Мариуполь
|4 тур
|17 августа, воскресенье
|20:30
|Мариуполь
|1:4
|Динамо
|29 тур
|11 мая, воскресенье
|20:30
|Мариуполь
|0:2
|Динамо
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|1:0
|Мариуполь
|28 тур
|11 мая, суббота
|20:30
|Динамо
|1:0
|Мариуполь
|13 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|Мариуполь
|0:0
|Динамо
|24 тур
|25 марта, воскресенье
|14:30
|Мариуполь
|0:1
|Динамо
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:30
|Динамо
|3:1
|Мариуполь
|30 тур
|21 мая, суббота
|17:00
|Мариуполь
|3:2
|Динамо
|15 тур
|31 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|9:0
|Мариуполь
|19 тур
|6 марта, суббота
|16:00
|Мариуполь
|1:1
|Динамо
|4 тур
|8 августа, суббота
|20:00
|Динамо
|3:1
|Мариуполь
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|32
|26
|4
|2
|80:26
|+54
|82
|2.
|Динамо К
|32
|18
|5
|9
|65:35
|+30
|59
|3.
|Заря
|32
|17
|7
|8
|50:29
|+21
|58
|4.
|Десна
|32
|17
|5
|10
|59:33
|+26
|56
|5.
|Александрия
|32
|14
|7
|11
|49:47
|+2
|49
|6.
|Колос
|32
|10
|2
|20
|33:59
|-26
|32