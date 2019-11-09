Мариуполь - Карпаты

|3 тур
|11 августа, воскресенье
|19:30
|Карпаты
|1:1
|Мариуполь
|22 тур
|17 марта, воскресенье
|18:00
|Карпаты
|1:1
|Мариуполь
|11 тур
|6 октября, суббота
|14:00
|Мариуполь
|1:1
|Карпаты
|16 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Карпаты
|0:1
|Мариуполь
|5 тур
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|3:0
|Карпаты
|22 тур
|2 мая, суббота
|14:00
|Мариуполь
|1:0
|Карпаты
|9 тур
|19 октября, воскресенье
|18:00
|Карпаты
|1:0
|Мариуполь
|19 тур
|16 апреля, среда
|19:00
|Карпаты
|0:1
|Мариуполь
|4 тур
|2 августа, пятница
|21:00
|Мариуполь
|1:1
|Карпаты
|17 тур
|25 ноября, воскресенье
|15:30
|Мариуполь
|2:0
|Карпаты
|2 тур
|21 июля, суббота
|20:30
|Карпаты
|1:5
|Мариуполь
|16 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Карпаты
|3:0
|Мариуполь
|1 тур
|9 июля, суббота
|18:00
|Мариуполь
|1:0
|Карпаты
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:00
|Карпаты
|3:1
|Мариуполь
|9 тур
|12 сентября, воскресенье
|20:00
|Мариуполь
|2:3
|Карпаты
|30 тур
|9 мая, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|2:2
|Карпаты
|15 тур
|28 ноября, суббота
|14:00
|Карпаты
|2:2
|Мариуполь
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Днепр-1
|30
|13
|4
|13
|42:42
|0
|43
|2.
|Мариуполь
|30
|10
|9
|11
|34:46
|-12
|39
|3.
|Олимпик Дн
|30
|8
|6
|16
|32:47
|-15
|30
|4.
|Ворскла
|30
|7
|7
|16
|23:48
|-25
|28
|5.
|Львов
|32
|5
|9
|18
|25:57
|-32
|24
|6.
|Карпаты
|24
|2
|9
|13
|19:42
|-23
|15