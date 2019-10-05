Ворскла - Мариуполь

|16 тур
|24 ноября, суббота
|15:00
|Мариуполь
|1:0
|Ворскла
|5 тур
|19 августа, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|2:1
|Мариуполь
|16 тур
|24 ноября, суббота
|15:00
|Мариуполь
|1:0
|Ворскла
|5 тур
|19 августа, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|2:1
|Мариуполь
|31 тур
|13 мая, воскресенье
|19:30
|Мариуполь
|1:1
|Ворскла
|26 тур
|7 апреля, суббота
|19:30
|Ворскла
|1:0
|Мариуполь
|17 тур
|25 ноября, суббота
|15:00
|Мариуполь
|0:1
|Ворскла
|6 тур
|20 августа, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|1:0
|Мариуполь
|24 тур
|16 мая, суббота
|14:00
|Мариуполь
|1:2
|Ворскла
|11 тур
|1 ноября, суббота
|18:00
|Ворскла
|0:0
|Мариуполь
|20 тур
|24 апреля, четверг
|16:00
|Мариуполь
|1:2
|Ворскла
|5 тур
|10 августа, суббота
|18:00
|Ворскла
|1:0
|Мариуполь
|25 тур
|19 апреля, пятница
|20:15
|Мариуполь
|1:0
|Ворскла
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|1:0
|Мариуполь
|23 тур
|17 марта, суббота
|20:30
|Ворскла
|3:1
|Мариуполь
|8 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|4:1
|Ворскла
|17 тур
|13 ноября, суббота
|15:00
|Мариуполь
|2:6
|Ворскла
|2 тур
|17 июля, суббота
|19:00
|Ворскла
|1:3
|Мариуполь
|23 тур
|3 апреля, суббота
|16:00
|Ворскла
|3:0
|Мариуполь
|8 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|0:0
|Ворскла
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Днепр-1
|30
|13
|4
|13
|42:42
|0
|43
|2.
|Мариуполь
|30
|10
|9
|11
|34:46
|-12
|39
|3.
|Олимпик Дн
|30
|8
|6
|16
|32:47
|-15
|30
|4.
|Ворскла
|30
|7
|7
|16
|23:48
|-25
|28
|5.
|Львов
|32
|5
|9
|18
|25:57
|-32
|24
|6.
|Карпаты
|24
|2
|9
|13
|19:42
|-23
|15