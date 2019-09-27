Шахтер - Ворскла

|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:30
|Ворскла
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|11 августа, суббота
|19:30
|Шахтер
|4:1
|Ворскла
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:30
|Ворскла
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|11 августа, суббота
|19:30
|Шахтер
|4:1
|Ворскла
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|2:1
|Ворскла
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|0:1
|Шахтер
|17 тур
|6 марта, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|3:1
|Ворскла
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|19:30
|Ворскла
|2:2
|Шахтер
|15 тур
|28 февраля, суббота
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Ворскла
|2 тур
|1 августа, пятница
|20:00
|Ворскла
|1:2
|Шахтер
|25 тур
|12 апреля, суббота
|15:00
|Ворскла
|1:0
|Шахтер
|10 тур
|21 сентября, суббота
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Ворскла
|20 тур
|10 марта, воскресенье
|18:00
|Ворскла
|0:1
|Шахтер
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|4:1
|Ворскла
|25 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Ворскла
|0:2
|Шахтер
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|1:0
|Ворскла
|18 тур
|28 февраля, воскресенье
|16:00
|Шахтер
|1:0
|Ворскла
|3 тур
|1 августа, суббота
|21:00
|Ворскла
|1:1
|Шахтер
|21 тур
|22 марта, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Ворскла
|6 тур
|23 августа, суббота
|20:00
|Ворскла
|1:0
|Шахтер
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|32
|26
|4
|2
|80:26
|+54
|82
|2.
|Динамо К
|32
|18
|5
|9
|65:35
|+30
|59
|3.
|Заря
|32
|17
|7
|8
|50:29
|+21
|58
|4.
|Десна
|32
|17
|5
|10
|59:33
|+26
|56
|5.
|Александрия
|32
|14
|7
|11
|49:47
|+2
|49
|6.
|Колос
|32
|10
|2
|20
|33:59
|-26
|32