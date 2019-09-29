Мариуполь - Десна

|13 тур
|27 октября, суббота
|14:00
|Десна
|2:0
|Мариуполь
|2 тур
|29 июля, воскресенье
|19:30
|Мариуполь
|1:4
|Десна
|13 тур
|27 октября, суббота
|14:00
|Десна
|2:0
|Мариуполь
|2 тур
|29 июля, воскресенье
|19:30
|Мариуполь
|1:4
|Десна
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Днепр-1
|30
|13
|4
|13
|42:42
|0
|43
|2.
|Мариуполь
|30
|10
|9
|11
|34:46
|-12
|39
|3.
|Олимпик Дн
|30
|8
|6
|16
|32:47
|-15
|30
|4.
|Ворскла
|30
|7
|7
|16
|23:48
|-25
|28
|5.
|Львов
|32
|5
|9
|18
|25:57
|-32
|24
|6.
|Карпаты
|24
|2
|9
|13
|19:42
|-23
|15