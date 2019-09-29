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Мариуполь - Десна

29.09.2019, Воскресенье, 14:00 мск Мариуполь, стадион Ильичевец Украина. Премьер-лига, 9 тур Мариуполь - Десна
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
13 тур
27 октября, суббота 14:00 Десна 2:0 Мариуполь
2 тур
29 июля, воскресенье 19:30 Мариуполь 1:4 Десна
Украина. Первая лига (2015/2016)
22 тур
16 апреля, суббота 17:00 Десна 0:1 Мариуполь
7 тур
23 сентября, среда 17:00 Мариуполь 0:1 Десна
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Днепр-1 30 13 4 13 42:42 0 43
2. Мариуполь 30 10 9 11 34:46 -12 39
3. Олимпик Дн 30 8 6 16 32:47 -15 30
4. Ворскла 30 7 7 16 23:48 -25 28
5. Львов 32 5 9 18 25:57 -32 24
6. Карпаты 24 2 9 13 19:42 -23 15
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