Заря - Мариуполь

|32 тур
|30 мая, четверг
|17:00
|Мариуполь
|3:1
|Заря
|27 тур
|4 мая, суббота
|14:00
|Заря
|0:1
|Мариуполь
|12 тур
|20 октября, суббота
|14:00
|Мариуполь
|3:2
|Заря
|1 тур
|22 июля, воскресенье
|14:00
|Заря
|2:1
|Мариуполь
|28 тур
|22 апреля, воскресенье
|14:00
|Заря
|3:1
|Мариуполь
|23 тур
|11 марта, воскресенье
|18:00
|Мариуполь
|0:0
|Заря
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|2:5
|Заря
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|19:30
|Заря
|1:1
|Мариуполь
|16 тур
|7 марта, суббота
|15:00
|Мариуполь
|2:1
|Заря
|3 тур
|11 августа, понедельник
|22:00
|Заря
|1:0
|Мариуполь
|24 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:00
|Заря
|3:0
|Мариуполь
|9 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Мариуполь
|1:0
|Заря
|29 тур
|19 мая, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|1:2
|Заря
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|15:30
|Заря
|2:2
|Мариуполь
|25 тур
|31 марта, суббота
|17:00
|Заря
|2:2
|Мариуполь
|10 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Мариуполь
|1:1
|Заря
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|15:00
|Мариуполь
|2:2
|Заря
|6 тур
|13 августа, пятница
|20:00
|Заря
|2:2
|Мариуполь
|26 тур
|18 апреля, воскресенье
|16:00
|Мариуполь
|1:0
|Заря
|11 тур
|25 октября, воскресенье
|14:00
|Заря
|3:2
|Мариуполь
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|32
|26
|4
|2
|80:26
|+54
|82
|2.
|Динамо К
|32
|18
|5
|9
|65:35
|+30
|59
|3.
|Заря
|32
|17
|7
|8
|50:29
|+21
|58
|4.
|Десна
|32
|17
|5
|10
|59:33
|+26
|56
|5.
|Александрия
|32
|14
|7
|11
|49:47
|+2
|49
|6.
|Колос
|32
|10
|2
|20
|33:59
|-26
|32