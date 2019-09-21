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Заря - Мариуполь

21.09.2019, Суббота, 17:00 мск Луганск, стадион Авангард Украина. Премьер-лига, 8 тур Заря - Мариуполь
Украина. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
30 мая, четверг 17:00 Мариуполь 3:1 Заря
27 тур
4 мая, суббота 14:00 Заря 0:1 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
12 тур
20 октября, суббота 14:00 Мариуполь 3:2 Заря
1 тур
22 июля, воскресенье 14:00 Заря 2:1 Мариуполь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
28 тур
22 апреля, воскресенье 14:00 Заря 3:1 Мариуполь
23 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Мариуполь 0:0 Заря
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
13 тур
22 октября, воскресенье 17:00 Мариуполь 2:5 Заря
2 тур
23 июля, воскресенье 19:30 Заря 1:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
16 тур
7 марта, суббота 15:00 Мариуполь 2:1 Заря
3 тур
11 августа, понедельник 22:00 Заря 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Заря 3:0 Мариуполь
9 тур
14 сентября, суббота 17:00 Мариуполь 1:0 Заря
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
19 мая, воскресенье 17:00 Мариуполь 1:2 Заря
14 тур
4 ноября, воскресенье 15:30 Заря 2:2 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
31 марта, суббота 17:00 Заря 2:2 Мариуполь
10 тур
17 сентября, суббота 17:00 Мариуполь 1:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
13 марта, воскресенье 15:00 Мариуполь 2:2 Заря
6 тур
13 августа, пятница 20:00 Заря 2:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
26 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Мариуполь 1:0 Заря
11 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Заря 3:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Мариуполь 1:0 Заря
14 тур
8 ноября, суббота 14:00 Заря 2:1 Мариуполь
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 32 26 4 2 80:26 +54 82
2. Динамо К 32 18 5 9 65:35 +30 59
3. Заря 32 17 7 8 50:29 +21 58
4. Десна 32 17 5 10 59:33 +26 56
5. Александрия 32 14 7 11 49:47 +2 49
6. Колос 32 10 2 20 33:59 -26 32
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