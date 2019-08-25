Шахтер - Мариуполь

|31 тур
|26 мая, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|4:0
|Мариуполь
|31 тур
|26 мая, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|4:0
|Мариуполь
|26 тур
|28 апреля, воскресенье
|14:00
|Мариуполь
|0:1
|Шахтер
|31 тур
|26 мая, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|4:0
|Мариуполь
|31 тур
|26 мая, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|4:0
|Мариуполь
|26 тур
|28 апреля, воскресенье
|14:00
|Мариуполь
|0:1
|Шахтер
|18 тур
|7 декабря, пятница
|18:00
|Мариуполь
|0:3
|Шахтер
|7 тур
|1 сентября, суббота
|19:30
|Шахтер
|2:0
|Мариуполь
|29 тур
|27 апреля, пятница
|17:00
|Мариуполь
|0:1
|Шахтер
|24 тур
|18 марта, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Мариуполь
|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|15:00
|Мариуполь
|1:3
|Шахтер
|4 тур
|5 августа, суббота
|19:30
|Шахтер
|3:1
|Мариуполь
|18 тур
|5 апреля, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|2:6
|Шахтер
|5 тур
|29 августа, пятница
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Мариуполь
|28 тур
|2 мая, пятница
|20:30
|Шахтер
|3:1
|Мариуполь
|13 тур
|19 октября, суббота
|17:00
|Мариуполь
|1:3
|Шахтер
|27 тур
|4 мая, суббота
|17:00
|Мариуполь
|1:1
|Шахтер
|12 тур
|19 октября, пятница
|20:00
|Шахтер
|2:1
|Мариуполь
|22 тур
|10 марта, суббота
|16:30
|Мариуполь
|1:2
|Шахтер
|7 тур
|21 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|3:0
|Мариуполь
|23 тур
|1 апреля, пятница
|18:00
|Мариуполь
|1:3
|Шахтер
|8 тур
|29 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:0
|Мариуполь
|17 тур
|12 декабря, суббота
|15:00
|Шахтер
|2:1
|Мариуполь
|2 тур
|25 июля, суббота
|21:00
|Мариуполь
|0:2
|Шахтер
|18 тур
|2 марта, понедельник
|20:00
|Мариуполь
|1:2
|Шахтер
|3 тур
|3 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|3:0
|Мариуполь
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|32
|26
|4
|2
|80:26
|+54
|82
|2.
|Динамо К
|32
|18
|5
|9
|65:35
|+30
|59
|3.
|Заря
|32
|17
|7
|8
|50:29
|+21
|58
|4.
|Десна
|32
|17
|5
|10
|59:33
|+26
|56
|5.
|Александрия
|32
|14
|7
|11
|49:47
|+2
|49
|6.
|Колос
|32
|10
|2
|20
|33:59
|-26
|32