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Шахтер - Мариуполь

25.08.2019, Воскресенье, 19:30 мск Львов, стадион Арена-Львов Украина. Премьер-лига, 5 тур Шахтер - Мариуполь
Украина. Плей-офф (2018/2019)
31 тур
26 мая, воскресенье 19:30 Шахтер 4:0 Мариуполь
31 тур
26 мая, воскресенье 19:30 Шахтер 4:0 Мариуполь
26 тур
28 апреля, воскресенье 14:00 Мариуполь 0:1 Шахтер
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
7 декабря, пятница 18:00 Мариуполь 0:3 Шахтер
7 тур
1 сентября, суббота 19:30 Шахтер 2:0 Мариуполь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
29 тур
27 апреля, пятница 17:00 Мариуполь 0:1 Шахтер
24 тур
18 марта, воскресенье 18:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 15:00 Мариуполь 1:3 Шахтер
4 тур
5 августа, суббота 19:30 Шахтер 3:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
18 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Мариуполь 2:6 Шахтер
5 тур
29 августа, пятница 18:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 20:30 Шахтер 3:1 Мариуполь
13 тур
19 октября, суббота 17:00 Мариуполь 1:3 Шахтер
Украина. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
25 сентября, среда 21:30 Мариуполь 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 17:00 Мариуполь 1:1 Шахтер
12 тур
19 октября, пятница 20:00 Шахтер 2:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
10 марта, суббота 16:30 Мариуполь 1:2 Шахтер
7 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
1 апреля, пятница 18:00 Мариуполь 1:3 Шахтер
8 тур
29 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
17 тур
12 декабря, суббота 15:00 Шахтер 2:1 Мариуполь
2 тур
25 июля, суббота 21:00 Мариуполь 0:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
18 тур
2 марта, понедельник 20:00 Мариуполь 1:2 Шахтер
3 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Кубок Украины (2008/2009)
1/16 финала
12 сентября, пятница 00:00 Мариуполь 0:3 Шахтер
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 32 26 4 2 80:26 +54 82
2. Динамо К 32 18 5 9 65:35 +30 59
3. Заря 32 17 7 8 50:29 +21 58
4. Десна 32 17 5 10 59:33 +26 56
5. Александрия 32 14 7 11 49:47 +2 49
6. Колос 32 10 2 20 33:59 -26 32
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