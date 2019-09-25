|29 тур
|18 мая, суббота
|17:00
|Динамо
|2:1
|Мариуполь
|24 тур
|13 апреля, суббота
|14:00
|Мариуполь
|0:1
|Динамо
|29 тур
|18 мая, суббота
|17:00
|Динамо
|2:1
|Мариуполь
|24 тур
|13 апреля, суббота
|14:00
|Мариуполь
|0:1
|Динамо
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:00
|Динамо
|4:0
|Мариуполь
|4 тур
|26 сентября, среда
|17:00
|Мариуполь
|0:2
|Динамо
|30 тур
|4 мая, пятница
|19:00
|Динамо
|1:1
|Мариуполь
|25 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|2:3
|Динамо
|18 тур
|3 декабря, воскресенье
|20:30
|Динамо
|5:1
|Мариуполь
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|Динамо
|17 тур
|15 марта, воскресенье
|20:30
|Динамо
|5:0
|Мариуполь
|4 тур
|17 августа, воскресенье
|20:30
|Мариуполь
|1:4
|Динамо
|29 тур
|11 мая, воскресенье
|20:30
|Мариуполь
|0:2
|Динамо
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|1:0
|Мариуполь
|28 тур
|11 мая, суббота
|20:30
|Динамо
|1:0
|Мариуполь
|13 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|Мариуполь
|0:0
|Динамо
|24 тур
|25 марта, воскресенье
|14:30
|Мариуполь
|0:1
|Динамо
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:30
|Динамо
|3:1
|Мариуполь
|30 тур
|21 мая, суббота
|17:00
|Мариуполь
|3:2
|Динамо
|15 тур
|31 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|9:0
|Мариуполь
|19 тур
|6 марта, суббота
|16:00
|Мариуполь
|1:1
|Динамо
|4 тур
|8 августа, суббота
|20:00
|Динамо
|3:1
|Мариуполь
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Днепр-1
|30
|13
|4
|13
|42:42
|0
|43
|2.
|Мариуполь
|30
|10
|9
|11
|34:46
|-12
|39
|3.
|Олимпик Дн
|30
|8
|6
|16
|32:47
|-15
|30
|4.
|Ворскла
|30
|7
|7
|16
|23:48
|-25
|28
|5.
|Львов
|32
|5
|9
|18
|25:57
|-32
|24
|6.
|Карпаты
|24
|2
|9
|13
|19:42
|-23
|15