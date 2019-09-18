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Теплице - Млада Болеслав

18.09.2019, Среда, 19:00 мск Теплице, стадион На Стинадлех Чехия. Синот Лига, 4 тур Теплице - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
21 тур
15 февраля, пятница 20:00 Теплице 0:2 Млада Болеслав
7 тур
1 сентября, суббота 18:00 Млада Болеслав 1:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
24 тур
13 апреля, пятница 19:00 Теплице 1:1 Млада Болеслав
10 тур
14 октября, суббота 18:00 Млада Болеслав 2:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
18 тур
27 февраля, понедельник 19:00 Млада Болеслав 1:1 Теплице
4 тур
19 августа, пятница 19:35 Теплице 1:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
12 марта, суббота 19:00 Теплице 0:0 Млада Болеслав
7 тур
19 сентября, суббота 21:15 Млада Болеслав 4:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
22 тур
4 апреля, суббота 18:00 Теплице 5:0 Млада Болеслав
8 тур
19 сентября, пятница 22:15 Млада Болеслав 3:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
21 тур
24 марта, понедельник 21:00 Теплице 0:1 Млада Болеслав
7 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
30 тур
1 июня, суббота 19:00 Млада Болеслав 0:4 Теплице
1 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Теплице 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Млада Болеслав 0:1 Теплице
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Теплице 1:3 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
23 тур
9 апреля, суббота 21:00 Теплице 1:2 Млада Болеслав
9 тур
19 сентября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:3 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
26 тур
25 апреля, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 0:1 Теплице
12 тур
24 октября, суббота 20:15 Теплице 2:2 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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