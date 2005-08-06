Зенит - Томь

|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:00
|Томь
|2:0
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|48:20
|+28
|62
|2.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|47:26
|+21
|56
|3.
|Локомотив
|30
|14
|14
|2
|41:18
|+23
|56
|4.
|Рубин
|30
|14
|9
|7
|45:31
|+14
|51
|5.
|Москва
|30
|14
|8
|8
|36:26
|+10
|50
|6.
|Зенит
|30
|13
|10
|7
|45:26
|+19
|49
|7.
|Торпедо М
|30
|12
|9
|9
|37:33
|+4
|45
|8.
|Динамо М
|30
|12
|2
|16
|36:46
|-10
|38
|9.
|Шинник
|30
|9
|11
|10
|26:31
|-5
|38
|10.
|Томь
|30
|9
|10
|11
|28:33
|-5
|37
|11.
|Сатурн
|30
|8
|9
|13
|23:25
|-2
|33
|12.
|Амкар-Пермь
|30
|7
|12
|11
|25:36
|-11
|33
|13.
|Ростов
|30
|8
|7
|15
|26:41
|-15
|31
|14.
|Крылья Советов
|30
|7
|8
|15
|29:44
|-15
|29
|15.
|Алания
|30
|5
|8
|17
|27:53
|-26
|23
|16.
|Ахмат
|30
|5
|5
|20
|20:50
|-30
|14
|* - Ахмат: снято 6