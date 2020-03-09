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Материалы

Бетис - Реал

08.03.2020, Воскресенье, 23:00 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Испания. Примера, 27 тур Бетис - Реал
Испания. Примера (2019/2020)
12 тур
2 ноября, суббота 23:00 Реал 0:0 Бетис
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
19 мая, воскресенье 13:00 Реал 0:2 Бетис
19 тур
13 января, воскресенье 22:45 Бетис 1:2 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 22:45 Бетис 3:5 Реал
5 тур
20 сентября, среда 23:00 Реал 0:1 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
27 тур
12 марта, воскресенье 22:45 Реал 2:1 Бетис
8 тур
15 октября, суббота 21:45 Бетис 1:6 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 22:30 Бетис 1:1 Реал
2 тур
29 августа, суббота 23:30 Реал 5:0 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
18 января, суббота 19:00 Бетис 0:5 Реал
1 тур
18 августа, воскресенье 23:00 Реал 2:1 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
20 апреля, суббота 20:00 Реал 3:1 Бетис
13 тур
25 ноября, воскресенье 01:00 Бетис 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 01:00 Бетис 2:3 Реал
8 тур
15 октября, суббота 20:00 Реал 4:1 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
24 тур
21 февраля, суббота 22:00 Реал 6:1 Бетис
5 тур
27 сентября, суббота 22:00 Бетис 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
16 февраля, суббота 22:00 Бетис 2:1 Реал
5 тур
27 сентября, четверг 23:55 Реал 2:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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