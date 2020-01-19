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Бетис - Реал Сосьедад

19.01.2020, Воскресенье, 16:00 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Испания. Примера, 20 тур Бетис - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
9 тур
20 октября, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 3:1 Бетис
Испания. Примера (2018/2019)
30 тур
4 апреля, четверг 22:30 Реал Сосьедад 2:1 Бетис
14 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Бетис 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
ответный матч		 17 января, четверг 21:30 Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
первый матч		 10 января, четверг 22:30 Бетис 0:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
26 тур
1 марта, четверг 21:30 Бетис 0:0 Реал Сосьедад
7 тур
1 октября, воскресенье 13:00 Реал Сосьедад 4:4 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
3 марта, пятница 22:45 Бетис 2:3 Реал Сосьедад
7 тур
30 сентября, пятница 21:45 Реал Сосьедад 1:0 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 00:05 Реал Сосьедад 2:1 Бетис
3 тур
12 сентября, суббота 23:00 Бетис 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 23:59 Бетис 0:1 Реал Сосьедад
16 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Реал Сосьедад 5:1 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 23:59 Реал Сосьедад 3:3 Бетис
7 тур
6 октября, суббота 23:59 Бетис 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
10 апреля, вторник 22:00 Реал Сосьедад 1:1 Бетис
14 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Бетис 2:3 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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