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Хетафе - Леванте

01.12.2019, Воскресенье, 20:30 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Примера, 15 тур Хетафе - Леванте
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 15:00 Леванте 0:0 Хетафе
8 тур
6 октября, суббота 17:15 Хетафе 0:1 Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
28 тур
10 марта, суббота 20:30 Хетафе 0:1 Леванте
9 тур
21 октября, суббота 14:00 Леванте 1:1 Хетафе
Испания. Сегунда (2016/2017)
33 тур
8 апреля, суббота 19:00 Хетафе 2:0 Леванте
12 тур
30 октября, воскресенье 22:00 Леванте 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2015/2016)
25 тур
19 февраля, пятница 22:30 Леванте 3:0 Хетафе
6 тур
27 сентября, воскресенье 19:15 Хетафе 3:0 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
25 апреля, суббота 21:00 Хетафе 0:1 Леванте
14 тур
8 декабря, понедельник 21:00 Леванте 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 20:00 Леванте 0:0 Хетафе
15 тур
29 ноября, пятница 23:00 Хетафе 1:0 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Леванте 0:0 Хетафе
8 тур
21 октября, воскресенье 14:00 Хетафе 0:1 Леванте
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
29 января, воскресенье 19:00 Леванте 1:2 Хетафе
2 тур
28 августа, воскресенье 20:00 Хетафе 1:1 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 20:00 Леванте 2:0 Хетафе
2 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Хетафе 4:1 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
33 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Леванте 3:1 Хетафе
14 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Хетафе 2:1 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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