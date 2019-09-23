Введите ваш ник на сайте

Ди Си Юнайтед - Сиэтл

23.09.2019, Понедельник, 03:00 мск Вашингтон, стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди США. МЛС Ди Си Юнайтед - Сиэтл
США. МЛС 2018

10 июня, воскресенье 05:00 Сиэтл 2:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2017

20 июля, четверг 05:30 Сиэтл 4:3 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2016

2 июня, четверг 03:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Сиэтл
США. МЛС 2015

4 июля, суббота 06:00 Сиэтл 1:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014

29 июня, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 0:1 Сиэтл
США. МЛС 2013

4 июля, четверг 06:00 Сиэтл 2:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
8 апреля, воскресенье 00:00 Ди Си Юнайтед 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2011

18 сентября, воскресенье 00:00 Сиэтл 3:0 Ди Си Юнайтед

5 мая, четверг 00:00 Ди Си Юнайтед 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2010

16 июля, пятница 00:00 Ди Си Юнайтед 0:1 Сиэтл

11 июня, пятница 00:00 Сиэтл 2:3 Ди Си Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 35 22 9 4 86:37 +49 75
2. Нью-Йорк Сити 35 18 10 7 63:43 +20 64
3. Атланта Юнайтед 35 19 4 12 60:44 +16 61
4. Сиэтл 35 17 8 10 54:50 +4 59
5. Миннесота Юнайтед 35 16 8 11 55:44 +11 56
6. Филадельфия 35 16 7 12 58:52 +6 55
7. Реал Солт-Лейк 35 16 6 13 46:41 +5 54
8. Лос-Анджелес Гэлакси 36 16 4 16 59:61 -2 52
9. Даллас 35 14 9 12 56:46 +10 51
10. Торонто 35 13 12 10 59:54 +5 51
11. Нью-Йорк Ред Буллз 35 15 6 14 56:53 +3 51
12. Ди Си Юнайтед 35 13 11 11 43:40 +3 50
13. Портленд 35 14 7 14 53:52 +1 49
14. Колорадо 36 14 6 16 61:64 -3 48
15. Сан-Хосе 35 13 6 16 54:57 -3 45
16. Нью-Инглэнд 35 11 12 12 51:59 -8 45
17. Монреаль Импакт 35 13 5 17 49:61 -12 44
18. Чикаго Файр 34 10 11 13 55:48 +7 41
19. Коламбус 35 11 8 16 40:47 -7 41
20. Динамо Хью 35 12 5 18 50:60 -10 41
21. Cпортинг КС 35 11 8 16 52:68 -16 41
22. Орландо Сити 35 9 11 15 44:52 -8 38
23. Ванкувер Уайткепс 34 8 9 17 37:61 -24 33
24. Цинциннати 35 6 6 23 33:78 -45 24
25. Нэшвилл 1 0 0 1 1:2 -1 0
26. Интер 1 0 0 1 0:1 -1 0
...
  • Читайте нас: 